На Харківщині росіяни катували громадян Шрі-Ланки, які навчалися в Україні
Сьогодні, 13:47
Росіяни під час окупації Харківської області піддавали катуванням громадян Шрі-Ланки.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. У місті вони проживали разом зі своїми родичами. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові.
Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців. Весь цей час військові ЗС РФ знущались над людьми: виривали їм нігті, піддавали фізичному та психологічному насиллю.
12 вересня співробітники прокуратури та поліції виявили іноземців і забезпечили їх житлом і харчуванням.
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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. У місті вони проживали разом зі своїми родичами. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові.
Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців. Весь цей час військові ЗС РФ знущались над людьми: виривали їм нігті, піддавали фізичному та психологічному насиллю.
12 вересня співробітники прокуратури та поліції виявили іноземців і забезпечили їх житлом і харчуванням.
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