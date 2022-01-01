На Харківщині росіяни катували громадян Шрі-Ланки, які навчалися в Україні





Про це



За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. У місті вони проживали разом зі своїми родичами. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові.



Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців. Весь цей час військові ЗС РФ знущались над людьми: виривали їм нігті, піддавали фізичному та психологічному насиллю.



12 вересня співробітники прокуратури та поліції виявили іноземців і забезпечили їх житлом і харчуванням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни під час окупації Харківської області піддавали катуванням громадян Шрі-Ланки.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. У місті вони проживали разом зі своїми родичами. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові.Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців. Весь цей час військові ЗС РФ знущались над людьми: виривали їм нігті, піддавали фізичному та психологічному насиллю.12 вересня співробітники прокуратури та поліції виявили іноземців і забезпечили їх житлом і харчуванням.

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