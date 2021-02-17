На Волині за тиждень від коронавірусу померли 7 людей

На Волині за тиждень від коронавірусу померли 7 людей
На Волині спостерігається ріст захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 на 52% в порівнянні з попереднім тижнем. На 46% зросла кількість хворих дітей.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

З 12 по 18 вересня на Волині зареєстровано 1711 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 333, медичних працівників – 55).

Госпіталізовано – 191 особа (11%), 1520 лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 250 осіб, летальних випадків −7.

Нові випадки захворювання протягом тижня виявили:

Луцький район – 987 хворих

Володимирський район – 304 хворих

Камінь – Каширський район – 103 хворих

Ковельський район – 317 хворих

Всього в області з початку пандемії захворіло 146984 особи, в тому числі 13146 дітей. Одужало – 140789 осіб, померло – 2466.

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Теги: волиняни, коронавірус
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Коментарі 1
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Захворіли 300, а 7 померли. Будьте уважні!!!
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