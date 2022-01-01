За вихідні на Волині спіймали 6 п'яних водіїв

За вихідні волинські патрульні виявили 6-х водіїв, які керували у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.В суботу, 17 вересня, поліцейські зупинили водія транспортного засобу Peugeot, через порушення ПДР, а саме керманич користувався засобом зв’язку під час руху. В ході спілкування охоронці правопорядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Drager показав результат – 1, 27 проміле.А керманича автомобіля Volkswagen поліцейські виявили після скоєння ДТП. Також водій намагався ввести працівників поліції в оману та надавав неправдиві свідчення. Під час спілкування з винуватцем події, правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду ─ 2, 18 проміле.Також, патрулюючи на вулиці Перемоги в період дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль Chevrolet та виявили у водія ознаки наркотичного сп‘яніння. Поліцейські запропонували пройти огляд на стан сп‘яніння у встановленому законодавством порядку, на що наступний відмовився.В неділю, 18 вересня, патрульні отримали повідомлення про ДТП. Прибувши на місце події, яка відбулася на вулиці Волі, поліцейські встановили, що водій автомобіля Skoda пошкодив два автомобілі. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 1, 60 проміле.Ще одного водія автомобіля Volkswagen виявили на вулиці Єршова, який рухався під час комендантської години. Ним виявився 26-річний керманич з ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Drager показав результат ─ 2, 58 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.У місті Ковелі патрульні, також виявили водія, який перебуваючи за кермом у стані сп’яніння здійснив зіткнення з дорожнім знаком та дорожнім огородженням тротуару. Результат огляду – 2, 83 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.Порушники отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.