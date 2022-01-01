«Волиньгаз»: вчасна сплата за розподіл газу – інвестиція у безпеку та стабільність





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Зауважують, що газову інфраструктуру потрібно підтримувати в належному стані, щодня контролюючи справність елементів на мережі та підтримувати сталий тиск газу. Це потрібно для того, аби всі споживачі могли користуватися енергоресурсом в будь-який час і в необхідному обсязі.



Сплачувати за розподіл газу необхідно щомісяця до 20 числа і зробити це можна декількома способами:



- особистий кабінет 104.ua -

- мобільний додаток 104.ua:

для Android https://cutt.ly/0Jvd77E;

для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V;

- чат-бот «7104ua» у Viber -

- чат-бот «7104ua» у Telegram -

- SMS на короткий номер 7104;

- за допомогою онлайн-послуг Приват24, Ощад24 Monobank (оплата з картки будь-якого банку);

- у будь-якому відділенні Укрпошти;

- через відділення будь-якого банку;

- через термінали самообслуговування.



У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку.



Варто зазначити, що нзалежно від того, який постачальник газу в споживача, АТ «Волиньгаз», як оператор ГРМ, виконує свої зобов’язання і продовжує займатися розподілом та обліком газу, утримуючи газорозподільну мережу регіону в належному стані.



Компанія АТ «Волиньгаз» вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.





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