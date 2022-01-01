«Волиньгаз»: вчасна сплата за розподіл газу – інвестиція у безпеку та стабільність

«Волиньгаз»: вчасна сплата за розподіл газу – інвестиція у безпеку та стабільність
Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на повноцінне функціонування всіх служб, на поточні та капітальні ремонти газорозподільної системи.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Зауважують, що газову інфраструктуру потрібно підтримувати в належному стані, щодня контролюючи справність елементів на мережі та підтримувати сталий тиск газу. Це потрібно для того, аби всі споживачі могли користуватися енергоресурсом в будь-який час і в необхідному обсязі.

Сплачувати за розподіл газу необхідно щомісяця до 20 числа і зробити це можна декількома способами:

- особистий кабінет 104.ua - https://cutt.ly/iO9ZpbQ;
- мобільний додаток 104.ua:
для Android https://cutt.ly/0Jvd77E;
для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V;
- чат-бот «7104ua» у Viber - http://bit.ly/7104uaViber;
- чат-бот «7104ua» у Telegram - https://t.me/ua7104_bot;
- SMS на короткий номер 7104;
- за допомогою онлайн-послуг Приват24, Ощад24 Monobank (оплата з картки будь-якого банку);
- у будь-якому відділенні Укрпошти;
- через відділення будь-якого банку;
- через термінали самообслуговування.

У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку.

Варто зазначити, що нзалежно від того, який постачальник газу в споживача, АТ «Волиньгаз», як оператор ГРМ, виконує свої зобов’язання і продовжує займатися розподілом та обліком газу, утримуючи газорозподільну мережу регіону в належному стані.

Компанія АТ «Волиньгаз» вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.


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Теги: Волиньгаз, сплата за розподіл газу
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