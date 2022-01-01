Боєць, якому росіяни ще 2014 року відрубали руку за тризуб, помер у лікарні після поранення

Боєць, якому росіяни ще 2014 року відрубали руку за тризуб, помер у лікарні після поранення
У Дніпрі в лікарні від тяжкого поранення в голову помер боєць Василь Пелеш.

В 2014 року проросійські бойовики на Донбасі сокирою відрубали руку Василю Пелешу, нині там же - на Донбасі - росіяни його вбили, йдеться в ТСН.

Він пройшов революцію Гідності, влітку 14-го у складі батальйону «Айдар» поїхав на фронт. Там потрапив у засідку і опинився в полоні. Коли найманці побачили на його руці тризуб, то відрубали кінцівку і відвезли в шпиталь - тоді Василя вдалося визволити з полону. Хлопець пройшов реабілітацію, і йому встановили протез.

Після повномасштабного наступу кремлівських військ Василь знову пішов на фронт. 17 вересня біля Костянтинівки дістав поранення в голову, напередодні помер у лікарні.


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Теги: Пелеш, боєць Айдару, загинув
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