Боєць, якому росіяни ще 2014 року відрубали руку за тризуб, помер у лікарні після поранення

Василь Пелеш.



В 2014 року проросійські бойовики на Донбасі сокирою відрубали руку Василю Пелешу, нині там же - на Донбасі - росіяни його вбили, йдеться в



Він пройшов революцію Гідності, влітку 14-го у складі батальйону «Айдар» поїхав на фронт. Там потрапив у засідку і опинився в полоні. Коли найманці побачили на його руці тризуб, то відрубали кінцівку і відвезли в шпиталь - тоді Василя вдалося визволити з полону. Хлопець пройшов реабілітацію, і йому встановили протез.



Після повномасштабного наступу кремлівських військ Василь знову пішов на фронт. 17 вересня біля Костянтинівки дістав поранення в голову, напередодні помер у лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі в лікарні від тяжкого поранення в голову помер боєцьВ 2014 року проросійські бойовики на Донбасі сокирою відрубали руку Василю Пелешу, нині там же - на Донбасі - росіяни його вбили, йдеться в ТСН. Він пройшов революцію Гідності, влітку 14-го у складі батальйону «Айдар» поїхав на фронт. Там потрапив у засідку і опинився в полоні. Коли найманці побачили на його руці тризуб, то відрубали кінцівку і відвезли в шпиталь - тоді Василя вдалося визволити з полону. Хлопець пройшов реабілітацію, і йому встановили протез.Після повномасштабного наступу кремлівських військ Василь знову пішов на фронт. 17 вересня біля Костянтинівки дістав поранення в голову, напередодні помер у лікарні.

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