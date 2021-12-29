На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
17 вересня на автодорозі сполученням Камінь-Каширський - Седлище трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У суботу вранці, 17 вересня, 31-річний водій автомобіля «Volkswagen Crafter» зіткнувся із автомобілем «ВАЗ-2106» під керуванням 36-річного жителя району. Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ-2106» від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги. 35-річна пасажирка цієї ж автівки отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Цього ж дня у місті Камінь-Каширський 22-річний водій мотоцикла «Lifan» зіткнувся із автомобілем «Mercedes-benz Sprinter» під керуванням 48-річного місцевого мешканця. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його доставили до медзакладу для надання допомоги.

А у селі Прилуцьке Луцького району водійка автомобіля «Daewoo Matiz» допустила наїзд на 41-річного пішохода, який перетинав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За усіма фактами слідчі проводять досудове розслідування за ч.1, ч2. ст.286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП, Камінь-Каширський, смерть, водій
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