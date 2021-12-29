На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

17 вересня на автодорозі сполученням Камінь-Каширський - Седлище трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У суботу вранці, 17 вересня, 31-річний водій автомобіля «Volkswagen Crafter» зіткнувся із автомобілем «ВАЗ-2106» під керуванням 36-річного жителя району. Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ-2106» від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги. 35-річна пасажирка цієї ж автівки отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.Цього ж дня у місті Камінь-Каширський 22-річний водій мотоцикла «Lifan» зіткнувся із автомобілем «Mercedes-benz Sprinter» під керуванням 48-річного місцевого мешканця. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його доставили до медзакладу для надання допомоги.А у селі Прилуцьке Луцького району водійка автомобіля «Daewoo Matiz» допустила наїзд на 41-річного пішохода, який перетинав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За усіма фактами слідчі проводять досудове розслідування за ч.1, ч2. ст.286 Кримінального кодексу України.