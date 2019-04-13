У селі під Луцьком згорів автомобіль. ФОТО

У селі під Луцьком згорів автомобіль. ФОТО
19 вересня вранці горів автомобіль у селі Дачне Луцького району.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Пожежа в автомобілі сталася на вул. Залізничній. Рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці ліквідували через 11 хвилин після повідомлення.

Загиблих та травмованих немає.

Ймовірна причина пожежі – розгерметизація паливної системи автомобіля.
У селі під Луцьком згорів автомобіль. ФОТО

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Теги: пожежа, Дачне, автівка
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