У селі під Луцьком згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:59
19 вересня вранці горів автомобіль у селі Дачне Луцького району.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежа в автомобілі сталася на вул. Залізничній. Рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці ліквідували через 11 хвилин після повідомлення.
Загиблих та травмованих немає.
Ймовірна причина пожежі – розгерметизація паливної системи автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежа в автомобілі сталася на вул. Залізничній. Рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці ліквідували через 11 хвилин після повідомлення.
Загиблих та травмованих немає.
Ймовірна причина пожежі – розгерметизація паливної системи автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:38
У селі під Луцьком згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:59
Повідомили, коли буде бабине літо
Сьогодні, 10:42
Мікрорайон у Луцьку на три дні залишився без гарячої води
Сьогодні, 10:29
Медіа