Мікрорайон у Луцьку на три дні залишився без гарячої води





Про це розповів Антон Безносиков.



Загалом без гарячої води залишиться 54 багатоквартирних будинків.



Також без послуги з гарячого водопостання будуть споживачів котельні на вулиці Даньшина, 10, яких перепідключили на міжопалювальний період до котельні підшипникового заводу.



Працівники комунального підприємства "Луцьктепло" планують монтаж із заміни насосного обладнання від котельні на вул. Боженка, 32. Після завершення ремонтних робіт послугу відновлять, – зазначив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 19 по 21 вересня не буде гарячої води у жителів мікрорайону Луцького підшипникового заводу. Там триватимуть ремонтні роботи у котельні.Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло"Загалом без гарячої води залишиться 54 багатоквартирних будинків.Також без послуги з гарячого водопостання будуть споживачів котельні на вулиці Даньшина, 10, яких перепідключили на міжопалювальний період до котельні підшипникового заводу.Працівники комунального підприємства "Луцьктепло" планують монтаж із заміни насосного обладнання від котельні на вул. Боженка, 32. Після завершення ремонтних робіт послугу відновлять, – зазначив речник.

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