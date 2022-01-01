На Волині судитимуть 25-річного молодика за жорстоке побиття перехожого
Сьогодні, 10:00
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 25-річним уродженцем міста Краматорськ Донецької області 40-річному волинянину тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Судимий за розбій молодик, звільнений у грудні 2021 року умовно-достроково з місць позбавлення волі, увечері 4 липня 2022 року у Володимирі жорстоко побив перехожого, спричинивши йому важку черепно-мозкову травму.
Суд першої інстанції обрав нападнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори оскаржили таке рішення – і тепер обвинувачений перебуває під вартою.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Судимий за розбій молодик, звільнений у грудні 2021 року умовно-достроково з місць позбавлення волі, увечері 4 липня 2022 року у Володимирі жорстоко побив перехожого, спричинивши йому важку черепно-мозкову травму.
Суд першої інстанції обрав нападнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори оскаржили таке рішення – і тепер обвинувачений перебуває під вартою.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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