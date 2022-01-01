На Волині судитимуть 25-річного молодика за жорстоке побиття перехожого

На Волині судитимуть 25-річного молодика за жорстоке побиття перехожого
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 25-річним уродженцем міста Краматорськ Донецької області 40-річному волинянину тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Судимий за розбій молодик, звільнений у грудні 2021 року умовно-достроково з місць позбавлення волі, увечері 4 липня 2022 року у Володимирі жорстоко побив перехожого, спричинивши йому важку черепно-мозкову травму.

Суд першої інстанції обрав нападнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори оскаржили таке рішення – і тепер обвинувачений перебуває під вартою.

Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: побиття перехожого, Володимир, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мікрорайон у Луцьку на три дні залишився без гарячої води
Сьогодні, 10:29
Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25
Сьогодні, 10:14
На Волині судитимуть 25-річного молодика за жорстоке побиття перехожого
Сьогодні, 10:00
Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Сьогодні, 09:49
Не відчувала страху: як 22-річна дівчина з волинської бригади прикривала воїнів під час наступу на Харківщині
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Ображав та принижував рідних: на Волині судитимуть 41-річного чоловіка за домашнє насильство Ображав та принижував рідних: на Волині судитимуть 41-річного чоловіка за домашнє насильство
07 лютий, 10:58
Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було
01 лютий, 11:15
На Волині судитимуть власника підприємства, де нелегальний працівник верстатом випадково відрізав собі кисть На Волині судитимуть власника підприємства, де нелегальний працівник верстатом випадково відрізав собі кисть
11 січень, 16:35
На Волині злодій-рецидивіст отримав «під ялинку» арешт На Волині злодій-рецидивіст отримав «під ялинку» арешт
05 січень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли буде бабине літо
Сьогодні, 10:42
 0
Мікрорайон у Луцьку на три дні залишився без гарячої води
Сьогодні, 10:29
 0
Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25
Сьогодні, 10:14
 0
На Волині судитимуть 25-річного молодика за жорстоке побиття перехожого
Сьогодні, 10:00
 0
Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8