На Волині судитимуть 25-річного молодика за жорстоке побиття перехожого

Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 25-річним уродженцем міста Краматорськ Донецької області 40-річному волинянину тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Судимий за розбій молодик, звільнений у грудні 2021 року умовно-достроково з місць позбавлення волі, увечері 4 липня 2022 року у Володимирі жорстоко побив перехожого, спричинивши йому важку черепно-мозкову травму.Суд першої інстанції обрав нападнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори оскаржили таке рішення – і тепер обвинувачений перебуває під вартою.Подальшу його долю вирішуватиме суд.Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.