Не відчувала страху: як 22-річна дівчина з волинської бригади прикривала воїнів під час наступу на Харківщині

Не відчувала страху: як 22-річна дівчина з волинської бригади прикривала воїнів під час наступу на Харківщині
Бойовий медик волинської бригади Лілія звільняла північ Харківщини від росіян, прикриваючи наступ наших воїнів з гранатомета.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого у фейсбуці.

Зі слів 22-річної Лілі, під час кількаденної операції зовсім не відчувала страху, натомість були неймовірні хвилювання й піднесення. Адже бойовий медик розуміла, яке історичне значення матиме те, що вона робить.

«Звісно, рідні не знали, що і де я роблю, головне, щоб вони не хвилювалися. А я, як і кожен із нас, чітко знала, як діяти, аби вибити наволоч із займаних позицій», – розповідає Лілія.

Дівчина пригадує, що ворог до останнього не здогадувався, що він оточений. Коли ж зрозумів, яке в нього становище, зав’язався запеклий бій...

«Відверто кажучи, для мене, та й для всіх, хто був поряд зі мною, панічні крики ворога, його спроби евакуювати поранених, вибухи, коли він підривав боєкомплект, звучали, як музика… Нелюди не заслуговують ні на жаль, ні на співчуття. Смерть ворога – це відповідальність ворога, який прийшов на нашу землю», – зазначила вона.

Крім допомоги пораненим побратимам, які зараз уже одужують у шпиталях, Ліля прикривала наступ наших воїнів з гранатомета. Сама ж впевнена, що нічого особливого в її вчинку немає.

«На той момент треба було прикрити хлопців. Я вмію і можу це зробити. Тож зробила. І зроблю все, що в моїх силах, для нашої Перемоги!» – додала Лілія.

Побратими свого бойового медика не нахвалять. За фахові навики, за бойовий, але погідний характер, за веселу вдачу і за ямочки на щоках, які навіть найпохмуріший день здатні зробити яскравішим.

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Теги: бойовий медик Лілія, 14 ОМБр, контрнаступ, Харківщина
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