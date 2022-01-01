Кількість знищених окупантів наближається до 55 тисяч
Сьогодні, 09:26
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 54 650 осіб, 2212 танків та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2212 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,
- артилерійських систем – 1313 (+4) од,
- РСЗВ – 312 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 251 (+0) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
- крилаті ракети ‒ 238 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 125 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2212 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,
- артилерійських систем – 1313 (+4) од,
- РСЗВ – 312 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 251 (+0) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
- крилаті ракети ‒ 238 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 125 (+3).
Дані уточнюються.
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