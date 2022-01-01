Кількість знищених окупантів наближається до 55 тисяч





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



- особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2212 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,

- артилерійських систем – 1313 (+4) од,

- РСЗВ – 312 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

- літаків – 251 (+0) од,

- гелікоптерів – 217 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),

- крилаті ракети ‒ 238 (+0),

- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,

- спеціальна техніка ‒ 125 (+3).



Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 54 650 осіб, 2212 танків та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2212 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,- артилерійських систем – 1313 (+4) од,- РСЗВ – 312 (+0) од,- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,- літаків – 251 (+0) од,- гелікоптерів – 217 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),- крилаті ракети ‒ 238 (+0),- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,- спеціальна техніка ‒ 125 (+3).Дані уточнюються.

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