Курс валют у Луцьку 19 вересня
Сьогодні, 09:00
19 вересня готівковий курс долара становить 41.94, продають його за 42.15.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають – за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають – за 8,80.
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