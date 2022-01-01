Перший хворий на мавпячу віспу не був за межами України останні пів року

Перший хворий на мавпячу віспу не був за межами України останні пів року
Мавпяча віспа дісталася і до України. 15 вересня офіційно зареєстрували перший випадок цієї хвороби на території нашої держави. Відомо, що хворий, у якого виявили мавпячу віспу, протягом останніх пів року не був за межами України.

Про це 24 каналу розказав голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Припускають, що він міг заразитися в одному з великих міст.

Радуцький зауважив, що зараз триває епідеміологічне дослідження, щоб з'ясувати всі обставини зараження. Пацієнт перебуває у лікарні та має легкий перебіг хвороби.

Радуцький нагадав, що зазвичай мавпяча віспа була поширена в країнах Африки та Азії, але цьогоріч з'явилася і на європейському континенті. За його словами, учені ще не можуть пояснити, як і чому ця хвороба поширюється в Європі. Утім, у деяких країнах зафіксовано вже дуже багато випадків зараження – ВООЗ наголошує на тому, що це вже є надзвичайною ситуацією.

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Теги: мавпяча віспа, хворий
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