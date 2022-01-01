На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО

На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 18 вересня 2022 року, в Маневицькій громаді відбулася церемонія прощання із загиблим Героєм, військовослужбовцем 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Кльоком Миколою Миколайовичем, який загинув біля населеного пункту Веселе Харківської області.

Про це повідомляють у Маневицькій селищній раді.

«Попри дощ та холод, попрощатися із хоробрим чоловіком, справжнім захисником України прийшли вдячні земляки, рідні та близькі, побратими та однокласники, друзі та знайомі. Труну із тілом загиблого воїна пронесли на руках центральною вулицею рідного села. В Свято-Миколаївському храмі с. Цміни була проведена прощальна літургія, яка продовжилась на місцевому кладовищі і завершилась церемонією поховання», – йдеться у повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО

Миколі Миколайовичу було 38 років. У чоловіка залишилися згорьовані батьки, брати з сім’ями, дружина та неповнолітня донька.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим воїном 14 ОМБр. ФОТО

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Теги: Кльок, похорон, Волинь, воїн
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