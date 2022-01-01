На Харківщині окупанти кинули понад 200 одиниць техніки





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Солдати окупаційних військ обговорюють, що зазнали великих втрат при відході. На території Харківської області вони кинули більш ніж 200 одиниць військової техніки, включаючи танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЕ, БМП-2, САУ та автомобілі.



За даними розвідки, найбільше техніки окупанти залишили в районі Балаклеї, де розташована ремонтна база.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тікаючи з Харківської області, росіяни кинули сотні одиниць військової техніки: серед них – танки, гаубиці та автомобілі.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.Солдати окупаційних військ обговорюють, що зазнали великих втрат при відході. На території Харківської області вони кинули більш ніж 200 одиниць військової техніки, включаючи танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЕ, БМП-2, САУ та автомобілі.За даними розвідки, найбільше техніки окупанти залишили в районі Балаклеї, де розташована ремонтна база.

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