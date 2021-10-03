Коли будуть магнітні бурі у жовтні
Сьогодні, 04:20
Цьогоріч у жовтні магнітних бур буде всього три. Всі вони будуть слабкими. Проте все одно у ці дні метеозалежним громадянам потрібно дотримуватися рекомендацій, щоб не було поганого самопочуття.
Про це розповідає "Апостроф".
Зокрема, перша магнітна буря очікується 1 жовтня зі слабкої інтенсивністю. Другий слабкий сонячний спалах буде 29 жовтня. Ще одну магнітну бурю прогнозують 30 жовтня.
Щоб почувати себе добре, метеозалежним людям потрібно дотриматися таких порад:
- не їсти важкі страви, зокрема смажену та жирну;
- не вживати алкогольні напої;
- подбати про режим сну;
- багато часу проводити на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ.
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Про це розповідає "Апостроф".
Зокрема, перша магнітна буря очікується 1 жовтня зі слабкої інтенсивністю. Другий слабкий сонячний спалах буде 29 жовтня. Ще одну магнітну бурю прогнозують 30 жовтня.
Щоб почувати себе добре, метеозалежним людям потрібно дотриматися таких порад:
- не їсти важкі страви, зокрема смажену та жирну;
- не вживати алкогольні напої;
- подбати про режим сну;
- багато часу проводити на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ.
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