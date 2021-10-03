Коли будуть магнітні бурі у жовтні





Про це розповідає



Зокрема, перша магнітна буря очікується 1 жовтня зі слабкої інтенсивністю. Другий слабкий сонячний спалах буде 29 жовтня. Ще одну магнітну бурю прогнозують 30 жовтня.



Щоб почувати себе добре, метеозалежним людям потрібно дотриматися таких порад:



- не їсти важкі страви, зокрема смажену та жирну;

- не вживати алкогольні напої;

- подбати про режим сну;

- багато часу проводити на свіжому повітрі;

- приймати контрастний душ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч у жовтні магнітних бур буде всього три. Всі вони будуть слабкими. Проте все одно у ці дні метеозалежним громадянам потрібно дотримуватися рекомендацій, щоб не було поганого самопочуття.Про це розповідає "Апостроф". Зокрема, перша магнітна буря очікується 1 жовтня зі слабкої інтенсивністю. Другий слабкий сонячний спалах буде 29 жовтня. Ще одну магнітну бурю прогнозують 30 жовтня.Щоб почувати себе добре, метеозалежним людям потрібно дотриматися таких порад:- не їсти важкі страви, зокрема смажену та жирну;- не вживати алкогольні напої;- подбати про режим сну;- багато часу проводити на свіжому повітрі;- приймати контрастний душ.

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