Українським біженцям підвищать допомогу у Німеччині

Українським біженцям підвищать допомогу у Німеччині
З 1 січня 2023 року в Німеччині, яка з 1 вересня змінила правила перебування для вимушених переселенців з України, вирішила видавати на 50 євро більше тим, хто потребує фінансової допомоги.

Про це повідомляє finance.ua з посиланням на проект федерального міністра праці Хубертуса Хайля.

Українські біженці, яким навесні виплачували допомогу для пошуку житла, з 1 червня було переведено у новий правовий статус. Вже влітку українці підпадали під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості.

У зв'язку з інфляцією розмір допомоги по безробіттю для громадян Німеччини буде переглянуто. Те саме очікує і громадян України, які мають статус тимчасового захисту.

Відомо, що найбільше збільшення буде одиноким дорослим або батькам-одинакам, яким додадуть 53 євро, при цьому розмір виплат збільшиться до 502 євро (на даний момент 449 євро).

Повнолітні громадяни отримуватимуть 451 євро (зараз 404 євро відповідно);

діти від 14 до 17 років – 420 євро (376 євро);

діти від 6 до 13 років – 348 євро (311 євро);

діти до 5 років - 318 євро (285 євро).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: українські біженці, допомога, Німеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українським біженцям підвищать допомогу у Німеччині
Сьогодні, 03:16
Зеленський назвав причину «затишшя» на фронті
Сьогодні, 02:07
У Сватовому на Луганщині ЗСУ знищили 200 окупантів
Сьогодні, 01:00
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гарні звістки від ЗСУ і зусилля для воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня
18 вересень, 23:38
Схожі новини
Греція надасть Україні 40 БМП Греція надасть Україні 40 БМП
17 вересень, 07:33
Німеччина передала Україні ще 4 установки Gepard Німеччина передала Україні ще 4 установки Gepard
15 вересень, 03:42
«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини «Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
13 липень, 01:16
Словенія до кінця літа хоче домовитися з Німеччиною про передання Україні озброєння Словенія до кінця літа хоче домовитися з Німеччиною про передання Україні озброєння
12 липень, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українським біженцям підвищать допомогу у Німеччині
Сьогодні, 03:16
 0
Зеленський назвав причину «затишшя» на фронті
Сьогодні, 02:07
 0
У Сватовому на Луганщині ЗСУ знищили 200 окупантів
Сьогодні, 01:00
 0
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гарні звістки від ЗСУ і зусилля для воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня
18 вересень, 23:38
 0
Медіа
відео
1/8