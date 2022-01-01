Українським біженцям підвищать допомогу у Німеччині
Сьогодні, 03:16
З 1 січня 2023 року в Німеччині, яка з 1 вересня змінила правила перебування для вимушених переселенців з України, вирішила видавати на 50 євро більше тим, хто потребує фінансової допомоги.
Про це повідомляє finance.ua з посиланням на проект федерального міністра праці Хубертуса Хайля.
Українські біженці, яким навесні виплачували допомогу для пошуку житла, з 1 червня було переведено у новий правовий статус. Вже влітку українці підпадали під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості.
У зв'язку з інфляцією розмір допомоги по безробіттю для громадян Німеччини буде переглянуто. Те саме очікує і громадян України, які мають статус тимчасового захисту.
Відомо, що найбільше збільшення буде одиноким дорослим або батькам-одинакам, яким додадуть 53 євро, при цьому розмір виплат збільшиться до 502 євро (на даний момент 449 євро).
Повнолітні громадяни отримуватимуть 451 євро (зараз 404 євро відповідно);
діти від 14 до 17 років – 420 євро (376 євро);
діти від 6 до 13 років – 348 євро (311 євро);
діти до 5 років - 318 євро (285 євро).
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Про це повідомляє finance.ua з посиланням на проект федерального міністра праці Хубертуса Хайля.
Українські біженці, яким навесні виплачували допомогу для пошуку житла, з 1 червня було переведено у новий правовий статус. Вже влітку українці підпадали під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості.
У зв'язку з інфляцією розмір допомоги по безробіттю для громадян Німеччини буде переглянуто. Те саме очікує і громадян України, які мають статус тимчасового захисту.
Відомо, що найбільше збільшення буде одиноким дорослим або батькам-одинакам, яким додадуть 53 євро, при цьому розмір виплат збільшиться до 502 євро (на даний момент 449 євро).
Повнолітні громадяни отримуватимуть 451 євро (зараз 404 євро відповідно);
діти від 14 до 17 років – 420 євро (376 євро);
діти від 6 до 13 років – 348 євро (311 євро);
діти до 5 років - 318 євро (285 євро).
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