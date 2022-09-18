У Сватовому на Луганщині ЗСУ знищили 200 окупантів





Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, пише



«Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі «готель». І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули», – зазначив він.



Також окупанти на захоплених територіях глушать мобільний зв’язок та інтернет. Таким чином вони хочуть позбавити людей можливості обмінюватися інформацією та брехати про «перемоги на фронті».



Росіяни посилили перевірки людей на вулицях, шукаючи партизанів. Крім того, вони продовжують підготовку до оборони, стягують війська. Однак Гайдай наголосив, що «склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок вибуху у Сватовому Луганської області у будівлі автовокзалу, який стався 18 вересня, загинули сотні російських окупантів.Про це повідомив голова Луганської ОВАв ефірі телемарафону, пише Слово і Діло. «Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі «готель». І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули», – зазначив він.Також окупанти на захоплених територіях глушать мобільний зв’язок та інтернет. Таким чином вони хочуть позбавити людей можливості обмінюватися інформацією та брехати про «перемоги на фронті».Росіяни посилили перевірки людей на вулицях, шукаючи партизанів. Крім того, вони продовжують підготовку до оборони, стягують війська. Однак Гайдай наголосив, що «склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми».

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