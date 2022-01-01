Гарні звістки від ЗСУ і зусилля для воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня

Ми сьогодні будемо максимально лаконічними.Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 18 вересня:Під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 18 вересня.Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ РФ. Військову частину готують до розформування.Зазначаєють, що значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікарень щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупанти у будь-який спосіб намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.Традиційна щоденна добра статистика.Збройні сили України упродовж минулої доби знищили 230 російських солдатів. З початку повномасштабної війни окупанти втратили 54 480 своїх військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни:— танків — 2 210 (+8 за вчора);— бойових броньованих машин — 4 711 (+17);— артилерійських систем — 1 309 (+3);— реактивних систем залпового вогню — 312;— засобів протиповітряної оборони — 168;— літаків — 251;— гелікоптерів — 217 (+1);— безпілотників — 918 (+7);— крилатих ракет — 238 (+2);— кораблів / катерів — 15;— автомобільної техніки та автоцистерн — 3 578 (+7);— спеціальної техніки — 122 (+1).Остаточні дані щодо втрат ще уточнюють."Купи квіти – допоможи ЗСУ", – такий напис і букети квітів можна побачити на узбіччі дороги з Луцька до Рівного у селі Звірів. Місцева жителька, майстриня Галина Міндер продає квіти впродовж місяця, а гроші переказує військовим волинської бригади.Квіти жінка продає біля свого обійстя-музею. Нині у неї можна придбати букети з айстр, майорів."Намалювала плакат і думаю, що стільки квітів, усе одно вони пропадуть, перецвітуть., так якась користь буде", – розповідає Галина Міндер.Влітку жінка продавала більше квітів. Нині, говорить, сезон закінчується. Букети фіксованої вартості не мають. Кожен дає стільки, скільки вважає за потрібне. Найбільша сума за букет була 250 гривень, – розповідає Галина Міндер.Крім квітів жінка продає також свої вироби. Каже: два роки тому у власній хаті облаштувала музей декоративного мистецтва і приймає тут відвідувачів. У музеї зібрала власноруч виготовлені роботи.У Луцьку під час благодійного чемпіонату міста "Честь і слава незламним!" з кіокушинкай карате учасники та вболівальники зібрали 65 тисяч гривень на авто для військових.У змаганнях взяли участь понад 130 каратистів.Були учасники й з інших областей України. Чемпіонат проводився як благодійний захід для збору коштів на закупівлю автомобіля для військових. Загалося вдалося зібрати 65 тисяч гривень.Підтримати спортсменів прийшли їхні батьки та рідні. За спортивні досягнення учасники отримали медалі та кубки.У Луцькому національному технічному університету розпочали виготовляти портативні зарядні станції, котрі згодом передаватимуть для українських військових на фронт.Наразі запчастини до пристрою науковці купують за власні гроші, тому просить небайдужих лучан і волинян приносити на кафедру електроніки і телекомунікацій ЛНТУ відпрацьовані блоки живлення, інвертори, акумулятори та сонячні панелі, аби таким чином допомогти українським військовим.Завтра обіцяємо більше добрих новин!