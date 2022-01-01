У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО





Про це



У змаганнях взяли участь понад 130 каратистів з різних областей України.



Були учасники й з інших областей України. Чемпіонат проводився як благодійний захід для збору коштів на закупівлю автомобіля для військових. Загалося вдалося зібрати 65 тисяч гривень.



Підтримати спортсменів прийшли їхні батьки та рідні. За спортивні досягнення учасники отримали медалі та кубки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час благодійного чемпіонату міста "Честь і слава незламним!" з кіокушинкай карате учасники та вболівальники зібрали 65 тисяч гривень на авто для військових.Про це повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби.У змаганнях взяли участь понад 130 каратистів з різних областей України.Були учасники й з інших областей України. Чемпіонат проводився як благодійний захід для збору коштів на закупівлю автомобіля для військових. Загалося вдалося зібрати 65 тисяч гривень.Підтримати спортсменів прийшли їхні батьки та рідні. За спортивні досягнення учасники отримали медалі та кубки.

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