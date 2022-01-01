У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО

У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО
У Луцьку під час благодійного чемпіонату міста "Честь і слава незламним!" з кіокушинкай карате учасники та вболівальники зібрали 65 тисяч гривень на авто для військових.

Про це повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби.

У змаганнях взяли участь понад 130 каратистів з різних областей України.
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО

Були учасники й з інших областей України. Чемпіонат проводився як благодійний захід для збору коштів на закупівлю автомобіля для військових. Загалося вдалося зібрати 65 тисяч гривень.

Підтримати спортсменів прийшли їхні батьки та рідні. За спортивні досягнення учасники отримали медалі та кубки.
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО


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Теги: кіокушинкай карате, Луцьк
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