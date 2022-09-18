В Офісі президента заявили, що наразі немає сенсу у зустрічі Зеленського та Путіна

Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.



У цьому переконаний радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, про що він



"Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає.



По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати.



По-друге, будь-яка зустріч сьогодні – це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше.



І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю.



Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше.



Зрозуміло, що саме зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій".



Нас цікавить: звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов'язкові масштабні юридичні процеси.



Все інше — похідне від цього", — наголосив Подоляк.



Проте радник підкреслив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ.



А предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".



Нагадаємо, що Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Насьогодні немає ніякого сенсу ні в перемовинах, ні в зустрічі президентаз лідером країни-агресораУ цьому переконаний радник голови Офісу президента, про що він заявив в коментарі УП."Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає.По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати.По-друге, будь-яка зустріч сьогодні – це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше.І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю.Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше.Зрозуміло, що саме зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій".Нас цікавить: звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов'язкові масштабні юридичні процеси.Все інше — похідне від цього", — наголосив Подоляк.Проте радник підкреслив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ.А предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".Нагадаємо, що Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію