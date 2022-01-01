У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО

У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО
У Луцькому національному технічному університету розпочали виготовляти портативні зарядні станції, котрі згодом передаватимуть для українських військових на фронт.

Як розповів Суспільному автор ідеї, викладач кафедри електроніки і телекомунікацій Микола Хвищун, зарядна станція складається із сонячної панелі, блоку акумуляторів, інвертора, батареї від електроавтомобіля та інших дрібніших запчастин.

З його слів, пристрій дає можливість підключати або заряджати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електродрелі, освітлювальні системи, які працюють від 220 В, загальною потужністю до 700 Вт. Система може працювати, каже Микола Хвищун, впродовж п'яти-шести годин.
У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО

"Ми можемо заряджати наші батареї, які використовуємо від електромобіля Nissan Leaf, як від сонячної панелі, так і за допомогою перехідників від автомобіля", – говорить викладач.
У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО

Як зазначив завідувач кафедри Валентин Заблоцький, військові, які служать в підрозділах артилерії та бронетанкових військах, зараз потребують таких зарядних пристроїв. Каже: зарядна станція покращить побут бійців.

"Військові говорять, що їм потрібно заряджати професійні гаджети, більшість з яких потребує підключення і живлення 220 В. Крім того, станції можуть забезпечити елементарний підігрів води. У танку розмістити і забезпечити якесь освітлення або в укритті, в якому вони знаходяться", – додав викладач.
У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО

Валентин Заблоцький додав: наразі запчастини до пристрою науковці купують за власні гроші, тому просить небайдужих лучан і волинян приносити на кафедру електроніки і телекомунікацій ЛНТУ відпрацьовані блоки живлення, інвертори, акумулятори та сонячні панелі, аби таким чином допомогти українським військовим.


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Теги: Луцьк, зарядні станції
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