У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО





Як розповів Микола Хвищун, зарядна станція складається із сонячної панелі, блоку акумуляторів, інвертора, батареї від електроавтомобіля та інших дрібніших запчастин.



З його слів, пристрій дає можливість підключати або заряджати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електродрелі, освітлювальні системи, які працюють від 220 В, загальною потужністю до 700 Вт. Система може працювати, каже Микола Хвищун, впродовж п'яти-шести годин.



"Ми можемо заряджати наші батареї, які використовуємо від електромобіля Nissan Leaf, як від сонячної панелі, так і за допомогою перехідників від автомобіля", – говорить викладач.



Як зазначив завідувач кафедри Валентин Заблоцький, військові, які служать в підрозділах артилерії та бронетанкових військах, зараз потребують таких зарядних пристроїв. Каже: зарядна станція покращить побут бійців.



"Військові говорять, що їм потрібно заряджати професійні гаджети, більшість з яких потребує підключення і живлення 220 В. Крім того, станції можуть забезпечити елементарний підігрів води. У танку розмістити і забезпечити якесь освітлення або в укритті, в якому вони знаходяться", – додав викладач.



Валентин Заблоцький додав: наразі запчастини до пристрою науковці купують за власні гроші, тому просить небайдужих лучан і волинян приносити на кафедру електроніки і телекомунікацій ЛНТУ відпрацьовані блоки живлення, інвертори, акумулятори та сонячні панелі, аби таким чином допомогти українським військовим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому національному технічному університету розпочали виготовляти портативні зарядні станції, котрі згодом передаватимуть для українських військових на фронт.Як розповів Суспільному автор ідеї, викладач кафедри електроніки і телекомунікаційзарядна станція складається із сонячної панелі, блоку акумуляторів, інвертора, батареї від електроавтомобіля та інших дрібніших запчастин.З його слів, пристрій дає можливість підключати або заряджати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електродрелі, освітлювальні системи, які працюють від 220 В, загальною потужністю до 700 Вт. Система може працювати, каже Микола Хвищун, впродовж п'яти-шести годин."Ми можемо заряджати наші батареї, які використовуємо від електромобіля Nissan Leaf, як від сонячної панелі, так і за допомогою перехідників від автомобіля", – говорить викладач.Як зазначив завідувач кафедри, військові, які служать в підрозділах артилерії та бронетанкових військах, зараз потребують таких зарядних пристроїв. Каже: зарядна станція покращить побут бійців."Військові говорять, що їм потрібно заряджати професійні гаджети, більшість з яких потребує підключення і живлення 220 В. Крім того, станції можуть забезпечити елементарний підігрів води. У танку розмістити і забезпечити якесь освітлення або в укритті, в якому вони знаходяться", – додав викладач.Валентин Заблоцький додав: наразі запчастини до пристрою науковці купують за власні гроші, тому просить небайдужих лучан і волинян приносити на кафедру електроніки і телекомунікацій ЛНТУ відпрацьовані блоки живлення, інвертори, акумулятори та сонячні панелі, аби таким чином допомогти українським військовим.

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