19 вересня на Волині: гортаючи календар

19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналістка Світлана Павлова (на фото).

Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко. Вона народилась 1960 року у Луцьку.

Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.

Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гарні звістки від ЗСУ і зусилля для воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня
18 вересень, 23:38
У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО
18 вересень, 22:47
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО
18 вересень, 21:48
В Офісі президента заявили, що наразі немає сенсу у зустрічі Зеленського та Путіна
18 вересень, 20:40
Схожі новини
18 вересня на Волині: гортаючи календар 18 вересня на Волині: гортаючи календар
18 вересень, 00:00
17 вересня на Волині: гортаючи календар 17 вересня на Волині: гортаючи календар
17 вересень, 00:00
15 вересня на Волині: гортаючи календар 15 вересня на Волині: гортаючи календар
15 вересень, 00:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар 13 вересня на Волині: гортаючи календар
13 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гарні звістки від ЗСУ і зусилля для воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня
18 вересень, 23:38
 0
У луцькому виші виготовляють зарядні станції. ФОТО. ВІДЕО
18 вересень, 22:47
 0
У Луцьку каратисти зібрали на авто для військових 65 тисяч гривень. ФОТО
18 вересень, 21:48
 0
В Офісі президента заявили, що наразі немає сенсу у зустрічі Зеленського та Путіна
18 вересень, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8