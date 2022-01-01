Зеленський назвав причину «затишшя» на фронті

Зеленський назвав причину «затишшя» на фронті
Тимчасове "затишшя" на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Можливо, зараз комусь з вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду (звільнених міст - ред.), наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів (назв міст - ред.), які обов'язково повинні звучати, бо Україна має бути вільна", - наголосив Зеленський.

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Теги: затишшя на фронті
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