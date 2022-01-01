Якою буде погода на Волині завтра, 19 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі прогнозують помірний дощ, вдень - часом невеликий дощ. Вітер буде західним, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі становитиме 4-9°, вдень прогнозують 10-15°.



У Луцьку вночі буде дещо тепліше: 7-9°, а вдень 12-14°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок 19 вересня погода на Волині буде хмарною.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі прогнозують помірний дощ, вдень - часом невеликий дощ. Вітер буде західним, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 4-9°, вдень прогнозують 10-15°.У Луцьку вночі буде дещо тепліше: 7-9°, а вдень 12-14°.

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