Якою буде погода на Волині завтра, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
У понеділок 19 вересня погода на Волині буде хмарною.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі прогнозують помірний дощ, вдень - часом невеликий дощ. Вітер буде західним, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 4-9°, вдень прогнозують 10-15°.
У Луцьку вночі буде дещо тепліше: 7-9°, а вдень 12-14°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі прогнозують помірний дощ, вдень - часом невеликий дощ. Вітер буде західним, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 4-9°, вдень прогнозують 10-15°.
У Луцьку вночі буде дещо тепліше: 7-9°, а вдень 12-14°.
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