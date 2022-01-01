Якою буде погода на Волині завтра, 19 вересня

Якою буде погода на Волині завтра, 19 вересня
У понеділок 19 вересня погода на Волині буде хмарною.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі прогнозують помірний дощ, вдень - часом невеликий дощ. Вітер буде західним, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9°, вдень прогнозують 10-15°.

У Луцьку вночі буде дещо тепліше: 7-9°, а вдень 12-14°.

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Теги: погода, Волинь
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