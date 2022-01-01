Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 2 загиблих, 3 поранених





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.



"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені.



Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району.



Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів", - написав Резніченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини у неділю загинуло двоє осіб, ще троє дістали поранень.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВАу Telegram."Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені.Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району.Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів", - написав Резніченко.

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