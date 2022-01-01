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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 2 загиблих, 3 поранених

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 2 загиблих, 3 поранених
Внаслідок обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини у неділю загинуло двоє осіб, ще троє дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені.

Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району.

Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів", - написав Резніченко.

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Теги: Дніпропетровщина, обстріл
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