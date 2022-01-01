Захищаючи Україну від загарбників, загинув волинянин Олександр Войчик
Сьогодні, 17:43
В боротьбі з російським окупантом на Донеччині загинув волинянин, житель Поромівської громади.
Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
Загинув житель села Бужанка – Войчик Олександр Михайлович, 1983 року народження. Захисник був навідником третьої роти аеромобільного батальйону.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого.
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Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
Загинув житель села Бужанка – Войчик Олександр Михайлович, 1983 року народження. Захисник був навідником третьої роти аеромобільного батальйону.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого.
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