В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо





Про це



Як зазначають, в області було оголошено повітряну тривогу.



У свою чергу, російські ЗМІ повідомляють, що у місті пролунали "шість потужних вибухів".



А місцеві жителі публікують відео роботи систем ППО.



Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про "прильоти" в районі Ювілейного.



Нагадаємо, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.



У ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет".



Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "посилення" Херсона.



Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 18 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухиПро це повідомляє "Суспільне" .Як зазначають, в області було оголошено повітряну тривогу.У свою чергу, російські ЗМІ повідомляють, що у місті пролунали "шість потужних вибухів".А місцеві жителі публікують відео роботи систем ППО.Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про "прильоти" в районі Ювілейного.Нагадаємо, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.У ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет".Тим часом речник Одеської ОВАповідомив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "посилення" Херсона.Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

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