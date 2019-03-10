В Україні на завтра оголосили штормове попередження





Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.



Зазначають, що завтра в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.



Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На понеділок, 19 вересня, в Україні оголосили штормове попередження. Майже на всій території країни очікують сильний вітер.Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.Зазначають, що завтра в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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