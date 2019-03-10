В Україні на завтра оголосили штормове попередження

В Україні на завтра оголосили штормове попередження
На понеділок, 19 вересня, в Україні оголосили штормове попередження. Майже на всій території країни очікують сильний вітер.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

Зазначають, що завтра в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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Теги: шторм, вітер, попередження
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