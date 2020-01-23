Луцьк провів в останню дорогу Героїв Олексія Мельничука та Віталія Котельнікова

У Луцьку небо плаче за загиблими Героями Олексієм Мельничуком та Віталієм Котельніковим.Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону бійців, які загинули 10 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.Про це повідомляє Луцька міська рада.Провести Героїв в останню дорогу прийшли Луцький міський голова, його заступник, секретар міської ради, побратими військовослужбовців, а також сотні лучан.Поховали загиблих військовослужбовців на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.Мельничук Олексій Анатолійович, народився 24.06.1980 року. 27.02.2022 був призваний на військову службу за мобiлiзацiєю, проходив службу у складі військової частини на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Котельніков Віталій Олександрович, народився 10.09.1969 року. 27.02.2022 був призваний на військову службу за мобілізацією, проходив службу у складі військової частини на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.