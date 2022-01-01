Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики

Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики
У селі Стрілеча Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600.

Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл", - написав Синєгубов.

Вже відомо про загиблих 4 медичних працівників, ще 2 пацієнти поранені.

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Теги: Харківщина, Олег Синєгубов, психлікарня, обстріл
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