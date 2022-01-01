7 безпілотників, 17 броньованих машин і 230 росіян: що окупанти втратили за день у війні проти України
Сьогодні, 11:30
Збройні сили України упродовж 17 вересня знищили 230 російських солдатів. З початку повномасштабної війни окупанти втратили 54 480 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни:
— танків — 2 210 (+8 за вчора);
— бойових броньованих машин — 4 711 (+17);
— артилерійських систем — 1 309 (+3);
— реактивних систем залпового вогню — 312;
— засобів протиповітряної оборони — 168;
— літаків — 251;
— гелікоптерів — 217 (+1);
— безпілотників — 918 (+7);
— крилатих ракет — 238 (+2);
— кораблів / катерів — 15;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 3 578 (+7);
— спеціальної техніки — 122 (+1).
Остаточні дані щодо втрат ще уточнюють.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни:
— танків — 2 210 (+8 за вчора);
— бойових броньованих машин — 4 711 (+17);
— артилерійських систем — 1 309 (+3);
— реактивних систем залпового вогню — 312;
— засобів протиповітряної оборони — 168;
— літаків — 251;
— гелікоптерів — 217 (+1);
— безпілотників — 918 (+7);
— крилатих ракет — 238 (+2);
— кораблів / катерів — 15;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 3 578 (+7);
— спеціальної техніки — 122 (+1).
Остаточні дані щодо втрат ще уточнюють.
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