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7 безпілотників, 17 броньованих машин і 230 росіян: що окупанти втратили за день у війні проти України

7 безпілотників, 17 броньованих машин і 230 росіян: що окупанти втратили за день у війні проти України
Збройні сили України упродовж 17 вересня знищили 230 російських солдатів. З початку повномасштабної війни окупанти втратили 54 480 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни:

— танків — 2 210 (+8 за вчора);
— бойових броньованих машин — 4 711 (+17);
— артилерійських систем — 1 309 (+3);
— реактивних систем залпового вогню — 312;
— засобів протиповітряної оборони — 168;
— літаків — 251;
— гелікоптерів — 217 (+1);
— безпілотників — 918 (+7);
— крилатих ракет — 238 (+2);
— кораблів / катерів — 15;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 3 578 (+7);
— спеціальної техніки — 122 (+1).

Остаточні дані щодо втрат ще уточнюють.

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Теги: втрати ворога
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