7 безпілотників, 17 броньованих машин і 230 росіян: що окупанти втратили за день у війні проти України





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни:



— танків — 2 210 (+8 за вчора);

— бойових броньованих машин — 4 711 (+17);

— артилерійських систем — 1 309 (+3);

— реактивних систем залпового вогню — 312;

— засобів протиповітряної оборони — 168;

— літаків — 251;

— гелікоптерів — 217 (+1);

— безпілотників — 918 (+7);

— крилатих ракет — 238 (+2);

— кораблів / катерів — 15;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 3 578 (+7);

— спеціальної техніки — 122 (+1).



Остаточні дані щодо втрат ще уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України упродовж 17 вересня знищили 230 російських солдатів. З початку повномасштабної війни окупанти втратили 54 480 своїх військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни:— танків — 2 210 (+8 за вчора);— бойових броньованих машин — 4 711 (+17);— артилерійських систем — 1 309 (+3);— реактивних систем залпового вогню — 312;— засобів протиповітряної оборони — 168;— літаків — 251;— гелікоптерів — 217 (+1);— безпілотників — 918 (+7);— крилатих ракет — 238 (+2);— кораблів / катерів — 15;— автомобільної техніки та автоцистерн — 3 578 (+7);— спеціальної техніки — 122 (+1).Остаточні дані щодо втрат ще уточнюють.

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