 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська

Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська
Цієї ночі російські війська завдали удару по центру Краматорська Донецької області.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

За словами міського голови, внаслідок ракетного удару постраждала жінка.

До допису він додав моторошні фото наслідків обстрілу.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Краматорськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські підрозділи втратили половину військових під час відступу з Харківщини. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:09
У війні з Росією загинув волинянин Василь Блажевський
17 вересень, 11:31
На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук
17 вересень, 10:30
У громаді на Волині – п'ятиденна жалоба через загибель двох воїнів
16 вересень, 17:29
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська
Сьогодні, 10:29
У Миколаєві вночі був обстріл, постраждала цивільна інфраструктура.
Сьогодні, 09:30
Російські підрозділи втратили половину військових під час відступу з Харківщини. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:09
В Україні можуть дозволити керування легковим автомобілем з 16 років
Сьогодні, 08:00
Били струмом, випалювали на тілі хрести: як ФСБ знущалися над місцевими в Куп'янську. ВІДЕО
Сьогодні, 07:10
Схожі новини
Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви
12 серпень, 21:30
Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
12 серпень, 09:13
СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську
09 липень, 13:10
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей «Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
30 травень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська
Сьогодні, 10:29
 0
У Миколаєві вночі був обстріл, постраждала цивільна інфраструктура.
Сьогодні, 09:30
 0
Російські підрозділи втратили половину військових під час відступу з Харківщини. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:09
 0
В Україні можуть дозволити керування легковим автомобілем з 16 років
Сьогодні, 08:00
 0
Били струмом, випалювали на тілі хрести: як ФСБ знущалися над місцевими в Куп'янську. ВІДЕО
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8