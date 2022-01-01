Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська





Про це у фейсбуці повідомив міський голова Олександр Гончаренко.



За словами міського голови, внаслідок ракетного удару постраждала жінка.



До допису він додав моторошні фото наслідків обстрілу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі російські війська завдали удару по центру Краматорська Донецької області.Про це у фейсбуці повідомив міський головаЗа словами міського голови, внаслідок ракетного удару постраждала жінка.До допису він додав моторошні фото наслідків обстрілу.

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