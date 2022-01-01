Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська
Сьогодні, 10:29
Цієї ночі російські війська завдали удару по центру Краматорська Донецької області.
Про це у фейсбуці повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
За словами міського голови, внаслідок ракетного удару постраждала жінка.
До допису він додав моторошні фото наслідків обстрілу.
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Про це у фейсбуці повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
За словами міського голови, внаслідок ракетного удару постраждала жінка.
До допису він додав моторошні фото наслідків обстрілу.
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