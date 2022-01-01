У Миколаєві вночі був обстріл, постраждала цивільна інфраструктура.
Сьогодні, 09:30
У Миколаєві вночі знову був обстріл – постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє у Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.
«Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив. Повну інформацію про наслідки обстрілів повідомлю вам пізніше», - написав мер.
Наразі в Миколаєві пошкоджені близько 600 багатоповерхівок.
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Про це повідомляє у Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.
«Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив. Повну інформацію про наслідки обстрілів повідомлю вам пізніше», - написав мер.
Наразі в Миколаєві пошкоджені близько 600 багатоповерхівок.
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