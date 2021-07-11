У Карпатах випав перший сніг

У Карпатах випав перший сніг
У Карпатах на горі Піп Іван випав перший сніг.

Про це Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє у фейсбуці.

"Станом на 08:15, 18.09.2022, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с", - ідеться у повідомленні.

Температура повітря на горі становить -1°С.

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Теги: сніг, Карпати, Україна
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