На війні загинув воїн з Любомля Руслан Курамшин
Сьогодні, 12:41
Війна продовжує приносити горе та біль у кожен куточок України і на Волинь зокрема.
У кривавій війні від рук російських окупантів загинув наш земляк, житель міста Любомль Руслан Курамшин.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці. Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Про час та місце поховання воїна-захисника Руслана Курамшина повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost dисловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Світла пам'ять і вдячність Героєві!
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У кривавій війні від рук російських окупантів загинув наш земляк, житель міста Любомль Руслан Курамшин.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці. Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Про час та місце поховання воїна-захисника Руслана Курамшина повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost dисловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Світла пам'ять і вдячність Героєві!
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