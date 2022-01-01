На війні загинув воїн з Любомля Руслан Курамшин





У кривавій війні від рук російських окупантів загинув наш земляк, житель міста Любомль Руслан Курамшин.



Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці. Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Про час та місце поховання воїна-захисника Руслана Курамшина повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost dисловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.



Світла пам'ять і вдячність Героєві!

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