 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених

Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених
Окупаційна адміністрація Донецька у неділю, 18 вересня, заявила про обстріл виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій РФ території Донецької області, де утримуються українські військовополонені.

Російські окупанти заявляють, що під час обстрілу загинув один український військовополонений і ще четверо отримали поранення.

Окупаційна влада Донецька звинувачує українських військових в «обстрілі».

Як повідомляє видання "HB", українська сторона офіційно поки не коментувала цю ситуацію. Так само наразі немає коментарів від Асоціації родин захисників Азовсталі та пресслужби батальйону Азов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Оленівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцьк провів в останню дорогу Героїв Олексія Мельничука та Віталія Котельнікова
Сьогодні, 13:57
На війні загинув воїн з Любомля Руслан Курамшин
Сьогодні, 12:41
7 безпілотників, 17 броньованих машин і 230 росіян: що окупанти втратили за день у війні проти України
Сьогодні, 11:30
Росія завдала ракетного удару по центру Краматорська
Сьогодні, 10:29
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:15
Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених
Сьогодні, 14:56
Луцьк провів в останню дорогу Героїв Олексія Мельничука та Віталія Котельнікова
Сьогодні, 13:57
На війні загинув воїн з Любомля Руслан Курамшин
Сьогодні, 12:41
Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
06 вересень, 15:40
Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета
30 серпень, 11:50
Де можуть бути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених Де можуть бути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених
27 серпень, 04:03
Офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала, – омбудсман Офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала, – омбудсман
18 серпень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:15
 0
Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених
Сьогодні, 14:56
 0
Луцьк провів в останню дорогу Героїв Олексія Мельничука та Віталія Котельнікова
Сьогодні, 13:57
 0
На війні загинув воїн з Любомля Руслан Курамшин
Сьогодні, 12:41
 0
Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8