Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених





Російські окупанти заявляють, що під час обстрілу загинув один український військовополонений і ще четверо отримали поранення.



Окупаційна влада Донецька звинувачує українських військових в «обстрілі».



Як повідомляє видання "

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційна адміністрація Донецька у неділю, 18 вересня, заявила про обстріл виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій РФ території Донецької області, де утримуються українські військовополонені.Російські окупанти заявляють, що під час обстрілу загинув один український військовополонений і ще четверо отримали поранення.Окупаційна влада Донецька звинувачує українських військових в «обстрілі».Як повідомляє видання " HB ", українська сторона офіційно поки не коментувала цю ситуацію. Так само наразі немає коментарів від Асоціації родин захисників Азовсталі та пресслужби батальйону Азов.

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