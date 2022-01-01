Волинянка при дорозі продає квіти, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО

Галина Міндер продає квіти впродовж місяця, а гроші переказує військовим волинської бригади.



Про це вона розповіла



Квіти жінка продає біля свого обійстя-музею. Нині у неї можна придбати букети з айстр, майорів.



"Намалювала плакат і думаю, що стільки квітів, усе одно вони пропадуть, перецвітуть., так якась користь буде", – розповідає Галина Міндер.



Влітку жінка продавала більше квітів. Нині, говорить, сезон закінчується. Букети фіксованої вартості не мають. Кожен дає стільки, скільки вважає за потрібне. Найбільша сума за букет була 250 гривень, – розповідає Галина Міндер.



Крім квітів жінка продає також свої вироби. Каже: два роки тому у власній хаті облаштувала музей декоративного мистецтва і приймає тут відвідувачів. У музеї зібрала власноруч виготовлені роботи.



"Я займаюся коренепластикою, малюю, роблю ляльки-мотанки, дерев’яні вироби, то з бетону можу вазу зробити, коли яке натхнення до мене прийде. Найбільше люблю працювати з деревом", – каже майстриня.



Зі слів Галини Міндер, загалом за продані вироби та квіти вдалося назбирати для військових майже три тисячі гривень.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Купи квіти – допоможи ЗСУ", – такий напис і букети квітів можна побачити на узбіччі дороги з Луцька до Рівного у селі Звірів. Місцева жителька, майстриняпродає квіти впродовж місяця, а гроші переказує військовим волинської бригади.Про це вона розповіла Суспільному Квіти жінка продає біля свого обійстя-музею. Нині у неї можна придбати букети з айстр, майорів."Намалювала плакат і думаю, що стільки квітів, усе одно вони пропадуть, перецвітуть., так якась користь буде", – розповідає Галина Міндер.Влітку жінка продавала більше квітів. Нині, говорить, сезон закінчується. Букети фіксованої вартості не мають. Кожен дає стільки, скільки вважає за потрібне. Найбільша сума за букет була 250 гривень, – розповідає Галина Міндер.Крім квітів жінка продає також свої вироби. Каже: два роки тому у власній хаті облаштувала музей декоративного мистецтва і приймає тут відвідувачів. У музеї зібрала власноруч виготовлені роботи."Я займаюся коренепластикою, малюю, роблю ляльки-мотанки, дерев’яні вироби, то з бетону можу вазу зробити, коли яке натхнення до мене прийде. Найбільше люблю працювати з деревом", – каже майстриня.Зі слів Галини Міндер, загалом за продані вироби та квіти вдалося назбирати для військових майже три тисячі гривень.

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