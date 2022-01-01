Волинянка при дорозі продає квіти, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО

Волинянка при дорозі продає квіти, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО
"Купи квіти – допоможи ЗСУ", – такий напис і букети квітів можна побачити на узбіччі дороги з Луцька до Рівного у селі Звірів. Місцева жителька, майстриня Галина Міндер продає квіти впродовж місяця, а гроші переказує військовим волинської бригади.

Про це вона розповіла Суспільному.

Квіти жінка продає біля свого обійстя-музею. Нині у неї можна придбати букети з айстр, майорів.

"Намалювала плакат і думаю, що стільки квітів, усе одно вони пропадуть, перецвітуть., так якась користь буде", – розповідає Галина Міндер.

Влітку жінка продавала більше квітів. Нині, говорить, сезон закінчується. Букети фіксованої вартості не мають. Кожен дає стільки, скільки вважає за потрібне. Найбільша сума за букет була 250 гривень, – розповідає Галина Міндер.

Крім квітів жінка продає також свої вироби. Каже: два роки тому у власній хаті облаштувала музей декоративного мистецтва і приймає тут відвідувачів. У музеї зібрала власноруч виготовлені роботи.

"Я займаюся коренепластикою, малюю, роблю ляльки-мотанки, дерев’яні вироби, то з бетону можу вазу зробити, коли яке натхнення до мене прийде. Найбільше люблю працювати з деревом", – каже майстриня.

Зі слів Галини Міндер, загалом за продані вироби та квіти вдалося назбирати для військових майже три тисячі гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: квіти, допомога, ЗСУ, Галина Міндер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну від загарбників, загинув волинянин Олександр Войчик
Сьогодні, 17:43
Волинянка при дорозі продає квіти, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо
Сьогодні, 16:31
В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:15
Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
У луцькому університеті з несправних акумуляторів виготовлятимуть зарядні станції для ЗСУ У луцькому університеті з несправних акумуляторів виготовлятимуть зарядні станції для ЗСУ
09 вересень, 08:35
На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ
30 серпень, 08:35
Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ
26 серпень, 08:35
Волинянка готує для військових унікальні трав’яні чаї в пакетиках. ВІДЕО Волинянка готує для військових унікальні трав’яні чаї в пакетиках. ВІДЕО
26 серпень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захищаючи Україну від загарбників, загинув волинянин Олександр Войчик
Сьогодні, 17:43
 0
Волинянка при дорозі продає квіти, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
 0
В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо
Сьогодні, 16:31
 0
В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:15
 0
Окупанти заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8