Від рук російських окупантів загинув волинянин Микола Кльок

Від рук російських окупантів загинув волинянин Микола Кльок
У боротьбі з російськими окупантами загинув житель села Хряськ (Маневицька ТГ) – Микола Кльок.

Про це інформують у Камінь-Каширській РДА.

У зв'язку з цим, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про продовження днів жалоби до 23 вересня.

На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.

Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!

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Теги: Микола Кльок, загинув військовий
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