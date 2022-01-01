Від рук російських окупантів загинув волинянин Микола Кльок
Сьогодні, 13:52
У боротьбі з російськими окупантами загинув житель села Хряськ (Маневицька ТГ) – Микола Кльок.
Про це інформують у Камінь-Каширській РДА.
У зв'язку з цим, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про продовження днів жалоби до 23 вересня.
На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!
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Про це інформують у Камінь-Каширській РДА.
У зв'язку з цим, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про продовження днів жалоби до 23 вересня.
На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!
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