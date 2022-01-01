Від рук російських окупантів загинув волинянин Микола Кльок

Микола Кльок.



Про це інформують у Камінь-Каширській РДА.



У зв'язку з цим, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про продовження днів жалоби до 23 вересня.



На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.



Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі з російськими окупантами загинув житель села Хряськ (Маневицька ТГ) –Про це інформують у Камінь-Каширській РДА.У зв'язку з цим, начальниця районної військової адміністраціїпідписала розпорядження про продовження днів жалоби до 23 вересня.На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.

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