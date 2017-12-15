На Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою





Про це



Так, російські військовослужбовці прийшли до квартири 72-річного чоловіка, шукали зброю та документи на житло, катували гарячою праскою та стріляли над вухом господаря, потім його забрали у невідомому напрямку.



У передмісті Херсона військові РФ забрали в полон місцевого жителя. Чоловіка викрали з його робочого місця, одягнули мішок на голову і вивезли у невідомому напрямку.



В одному з сіл Бериславського району представники військових формувань РФ скоїли умисне вбивство місцевого жителя, його повісили у власному подвір’ї. Окупанти не дали рідним захоронити чоловіка, його поховали у дворі будинку.



Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.





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