На Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою
Сьогодні, 13:45
З тимчасово окупованої Херсонської області надходить інформація про катування місцевих жителів російськими військовими та представниками силових структур РФ.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Так, російські військовослужбовці прийшли до квартири 72-річного чоловіка, шукали зброю та документи на житло, катували гарячою праскою та стріляли над вухом господаря, потім його забрали у невідомому напрямку.
У передмісті Херсона військові РФ забрали в полон місцевого жителя. Чоловіка викрали з його робочого місця, одягнули мішок на голову і вивезли у невідомому напрямку.
В одному з сіл Бериславського району представники військових формувань РФ скоїли умисне вбивство місцевого жителя, його повісили у власному подвір’ї. Окупанти не дали рідним захоронити чоловіка, його поховали у дворі будинку.
Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Так, російські військовослужбовці прийшли до квартири 72-річного чоловіка, шукали зброю та документи на житло, катували гарячою праскою та стріляли над вухом господаря, потім його забрали у невідомому напрямку.
У передмісті Херсона військові РФ забрали в полон місцевого жителя. Чоловіка викрали з його робочого місця, одягнули мішок на голову і вивезли у невідомому напрямку.
В одному з сіл Бериславського району представники військових формувань РФ скоїли умисне вбивство місцевого жителя, його повісили у власному подвір’ї. Окупанти не дали рідним захоронити чоловіка, його поховали у дворі будинку.
Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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