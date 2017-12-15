На Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою

На Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою
З тимчасово окупованої Херсонської області надходить інформація про катування місцевих жителів російськими військовими та представниками силових структур РФ.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Так, російські військовослужбовці прийшли до квартири 72-річного чоловіка, шукали зброю та документи на житло, катували гарячою праскою та стріляли над вухом господаря, потім його забрали у невідомому напрямку.

У передмісті Херсона військові РФ забрали в полон місцевого жителя. Чоловіка викрали з його робочого місця, одягнули мішок на голову і вивезли у невідомому напрямку.

В одному з сіл Бериславського району представники військових формувань РФ скоїли умисне вбивство місцевого жителя, його повісили у власному подвір’ї. Окупанти не дали рідним захоронити чоловіка, його поховали у дворі будинку.

Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


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Теги: Херсонщина, катування, росіяни
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