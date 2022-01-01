Телефонні шахраї за добу видурили у волинян понад 235 тисяч гривень

За добу поліція Волині зафіксувала 9 телефонних шахрайств. Слідство проводить досудове розслідування за фактами заволодінь грошовими коштами громадян шляхом телефонних «розводів».Про це повідомляють у пресслужбі ГУ НП у Волинській області.Учора ввечері, 15 вересня, до поліції звернулась мешканка села Борохів про те, що до неї зателефонувала невідома їй особа та, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом запобігання шахрайським діям щодо неї, шахрайським методом заволоділа її грошовими коштами на суму понад 26 тисяч гривень.Схожа історія трапилась минулої доби із лучанкою, до якої телефонував нібито представник банку, який під час телефонної розмови заволодів її грошовими коштами в сумі майже 75 тисяч гривень, отримувавши від неї коди підтвердження в телефонному режимі.Також, цього ж дня, до Луцького РУП звернулась громадянка про те, що невідома особа шахрайським методом заволоділа її грошовими коштами, зателефонувавши їй попередньо з неправдивою інформацією, що її донька потрапила у ДТП та терміново потрібні гроші на лікування. Грошові кошти у сумі 1600 доларів США потерпіла передала незнайомцю, який приїхав до її місця проживання.Ввечері до поліції Луцька надійшло звернення місцевої жительки про те, що невідома особа через інтернет-сайт заволоділа її грошовими коштами під приводом продажу мобільного телефону. Майже 70 тисяч гривень потерпіла перерахувала на рахунок зловмисника, після чого зв’язок з ним зник.Ще 5 подібних випадків трапились з мешканцями Волині минулого дня. За усіма фактами слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.Поліція вкотре наголошує громадянам на тому, аби не довіряти невідомим особам, які телефонують нібито з допомогою.Якщо вам телефонує представник банку та просить у вас повідомити код, який прийшов на телефон, – киньте слухавку та передзвоніть за номером гарячої лінії відповідного банку.Якщо телефонують невідомі особи, повідомляючи, що ваш родич потрапив у ДТП – зателефонуйте безпосередньо йому, або комусь з інших його близьких. Будь-яким можливим чином спробуйте перевірити цю інформацію, перш ніж говорити про фінансове вирішення питання.