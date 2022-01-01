На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень

На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
На деокупованій території Харківської області уже виявили десять катівень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.

Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.

Також він повідомив, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

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Теги: катівні, Харківщина, окупанти
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