На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
Сьогодні, 13:15
На деокупованій території Харківської області уже виявили десять катівень.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка.
"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.
Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.
Також він повідомив, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка.
"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.
Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.
Також він повідомив, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У бою за незалежність України загинули троє військових з Волині
Сьогодні, 13:22
На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
Сьогодні, 13:15
На звільненій Харківщині кількість жертв російських загарбників може бути більшою, ніж у Бучі, – МВС
Сьогодні, 12:42
Медіа