На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень





Про це Ігоря Клименка.



"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.



Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.



Також він повідомив, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На деокупованій території Харківської області уже виявили десять катівень.Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Національної поліції України"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.Також він повідомив, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

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