У бою за незалежність України загинули троє військових з Волині

У бою за незалежність України загинули троє військових з Волині
На війні із Росією загинули житель Локачинської громади Олександр Ткачук, Торчинської громади – Богдан Щербик та села Підгайці – Артем Ротмістренко.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській ОВА.

Військовий Ткачук загинув під час виконання службових обов'язків у ході контрнаступу на Харківщині.

Про дату й час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину поховання повідомлять згодом.

Ротмістренко Артем Володимирович, 1986 р.н. отримав тяжкі поранення 13 вересня в результаті мінометного обстрілу противника у бою за Батьківщину в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.
У бою за незалежність України загинули троє військових з Волині

Як повідомили військові, солдат виявив стійкість та мужність у бою.

14 вересня 2022 р. воїн помер від отриманих вогнепальних поранень під час евакуації в ході надання медичної допомоги.

Військовий проживав у селі Підгайці. Він був мобілізований 21 березня 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області.
У бою за незалежність України загинули троє військових з Волині

Богдан Щербик із села Усиці загинув 15 вересня під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!

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Теги: загинув військовий, Харківщина, Волинь
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