У бою за незалежність України загинули троє військових з Волині

На війні із Росією загинули житель Локачинської громади, Торчинської громади –та села ПідгайціЦепідтвердили у Волинській ОВА.Військовий Ткачук загинув під час виконання службових обов'язків у ході контрнаступу на Харківщині.Про дату й час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину поховання повідомлять згодом.Ротмістренко Артем Володимирович, 1986 р.н. отримав тяжкі поранення 13 вересня в результаті мінометного обстрілу противника у бою за Батьківщину в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.Як повідомили військові, солдат виявив стійкість та мужність у бою.14 вересня 2022 р. воїн помер від отриманих вогнепальних поранень під час евакуації в ході надання медичної допомоги.Військовий проживав у селі Підгайці. Він був мобілізований 21 березня 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області.Богдан Щербик із села Усиці загинув 15 вересня під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України.висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!