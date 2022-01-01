Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
Станом на 16 вересня майже вся Харківська область звільнена від окупантів.
Про це повідомив у президент України Володимир Зеленський.
"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив у президент України Володимир Зеленський.
"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Сьогодні Волинь зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:23
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
Від рук російських окупантів загинув волинянин Микола Кльок
Сьогодні, 13:52
На Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою
Сьогодні, 13:45
Медіа