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Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський

Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський
Станом на 16 вересня майже вся Харківська область звільнена від окупантів.

Про це повідомив у президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду.
Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський
Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський
Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський
Майже вся Харківська область деокупована, – Зеленський

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Теги: Росія, Україна, війна
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