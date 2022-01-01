У війні з Росією загинули троє Героїв з Луцька

Олексій Мельничук, Віталій Котельніков та Юрій Сапожник.



Про це Ігор Поліщук.



Мельничук Олексій Анатолійович, 24.06.1980 року народження, 27 лютого був призваний на військову службу по мобiлiзацiї, проходив службу у складі військової частини на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.



Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківського району Харківської області.



Котельніков Віталій Олександрович, 10.09.1969 року народження, 27 лютого був призваний на військову службу по мобілізації, проходив службу у складі військової частини на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.



Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківського району Харківської областi.



Сапожник Юрій Михайлович, 14.11.1978 року народження, 10 березня був призваний на військову службу по мобiлiзацiї до складу вiйськової частини, де проходив військову службу на посаді стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.



Старший солдат загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинули троє військовослужбовців з ЛуцькатаПро це повідомив Луцький міський головаМельничук Олексій Анатолійович, 24.06.1980 року народження, 27 лютого був призваний на військову службу по мобiлiзацiї, проходив службу у складі військової частини на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківського району Харківської області.Котельніков Віталій Олександрович, 10.09.1969 року народження, 27 лютого був призваний на військову службу по мобілізації, проходив службу у складі військової частини на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківського району Харківської областi.Сапожник Юрій Михайлович, 14.11.1978 року народження, 10 березня був призваний на військову службу по мобiлiзацiї до складу вiйськової частини, де проходив військову службу на посаді стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.Старший солдат загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області.

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