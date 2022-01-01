У Луцьку в одному із мікрорайонів три дні не буде гарячої води

У Луцьку в одному із мікрорайонів три дні не буде гарячої води
В Луцьку на три дні зупинять постачання гарячої води від котельні на вулиці Боженка, 32 для проведення робіт. Відтак, без гарячої води тимчасово залишаться мешканці мікрорайону ЛПЗ та перепідключені на міжопалювальний період споживачі котельні на вулиці Даньшина, 10.

Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».

Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Роботи виконуватимуться з 19 до 21 вересня, після чого послугу буде відновлено.

"Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у у ДКП «Луцьктепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, гаряча вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині посадовець обласного лабораторного центру завдав збитків державі на 460 тисяч
Сьогодні, 15:50
Понад 1,6 мільйонів пенсіонерів отримають додаткові виплати, – Мінсоцполітики
Сьогодні, 15:35
У Луцьку в одному із мікрорайонів три дні не буде гарячої води
Сьогодні, 15:15
В Горлівці, внаслідок «мобілізації» до окупаційної армії, практично не залишилось чоловіків
Сьогодні, 15:00
У війні з Росією загинули троє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Один район Луцька на день залишиться без води Один район Луцька на день залишиться без води
26 серпень, 10:58
У Луцьку відключать гарячу воду у 30 будинках У Луцьку відключать гарячу воду у 30 будинках
19 серпень, 22:37
У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води
15 серпень, 13:37
У центрі Луцька частина будинків – без гарячої води У центрі Луцька частина будинків – без гарячої води
10 серпень, 18:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині посадовець обласного лабораторного центру завдав збитків державі на 460 тисяч
Сьогодні, 15:50
 0
Понад 1,6 мільйонів пенсіонерів отримають додаткові виплати, – Мінсоцполітики
Сьогодні, 15:35
 0
У Луцьку в одному із мікрорайонів три дні не буде гарячої води
Сьогодні, 15:15
 0
В Горлівці, внаслідок «мобілізації» до окупаційної армії, практично не залишилось чоловіків
Сьогодні, 15:00
 0
У війні з Росією загинули троє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8