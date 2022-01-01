У Луцьку в одному із мікрорайонів три дні не буде гарячої води





Про це



Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.



Роботи виконуватимуться з 19 до 21 вересня, після чого послугу буде відновлено.



"Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у у ДКП «Луцьктепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцьку на три дні зупинять постачання гарячої води від котельні на вулиці Боженка, 32 для проведення робіт. Відтак, без гарячої води тимчасово залишаться мешканці мікрорайону ЛПЗ та перепідключені на міжопалювальний період споживачі котельні на вулиці Даньшина, 10.Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Роботи виконуватимуться з 19 до 21 вересня, після чого послугу буде відновлено."Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у у ДКП «Луцьктепло».

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