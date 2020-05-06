У районі на Волині посадовець обласного лабораторного центру завдав збитків державі на 460 тисяч

Волинського посадовця судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинило державі збитки на 460 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення завідувачем одного з міжрайонних відділів Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).Слідство вважає, що з квітня по грудень 2020 року посадовець подавав до ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» завідомо неправдиву інформацію про безпосередню зайнятість себе та підлеглих працівників на роботах з ліквідації захворювання серед людей на COVID-19, на підставі якої йому та очолюваним ним працівникам було нараховано й виплачено грошові кошти із державного бюджету на суму понад 460 тисяч гривень.Від посади завідувач відділу відсторонений.Далі – слово за судом.