У районі на Волині посадовець обласного лабораторного центру завдав збитків державі на 460 тисяч

У районі на Волині посадовець обласного лабораторного центру завдав збитків державі на 460 тисяч
Волинського посадовця судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинило державі збитки на 460 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення завідувачем одного з міжрайонних відділів Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідство вважає, що з квітня по грудень 2020 року посадовець подавав до ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» завідомо неправдиву інформацію про безпосередню зайнятість себе та підлеглих працівників на роботах з ліквідації захворювання серед людей на COVID-19, на підставі якої йому та очолюваним ним працівникам було нараховано й виплачено грошові кошти із державного бюджету на суму понад 460 тисяч гривень.

Від посади завідувач відділу відсторонений.

Далі – слово за судом.


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Теги: суд, збитки державі, посадовець, лабораторний центр
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