Волинянин, який спалив 14 га лісу, постане перед судом
Сьогодні, 16:15
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 38-річним жителем села Тойкут Ковельського району знищення лісових масивів вогнем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що чоловік підпалив гілля та суху траву в урочищі «Панське», яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур».
Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га.
Цими діями чоловік заподіяв матеріальні збитки на суму понад 610 тисяч гривень.
Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 245 КК України за знищення лісових масивів, зелених насаджень навколо населеного пункту, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності, її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що чоловік підпалив гілля та суху траву в урочищі «Панське», яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур».
Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га.
Цими діями чоловік заподіяв матеріальні збитки на суму понад 610 тисяч гривень.
Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 245 КК України за знищення лісових масивів, зелених насаджень навколо населеного пункту, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності, її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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