У волинській теробороні служить боєць з оригінальним позивним «Слоїк»

У волинській теробороні служить боєць з оригінальним позивним «Слоїк»
Боєць 100 Окремої бригади тероборони Волині може претендувати на звання носія одного із найколоритніших псевдо серед волинських тероборонівців – «Слоїк».

Про це розповідають у пресслужбі бригади.

Пан Василь поринув у вир боротьби за Україну ще з часів Революції Гідності. Після початку збройної агресії РФ чоловік активно долучився до волонтерського руху.

Якось у 2015-му із побратимами довелося доправляти бійцям на Луганщину чергову партію допомоги. Серед провізії було й кілька трилітрових ємностей з березовим соком. Уже в зоні проведення АТО на одному із блокпостів у волинян поцікавилися – мовляв, з чим ті банки?

«А я не стримався, та й кажу: які ще «банки» – то слоїки! З березовим соком!», – розповідає пан Василь, – «Відтоді й «приклеївся» до мене позивний «Слоїк»…».

Вдома на Василя з перемогою чекають батьки, дружина, син і донька.
У волинській теробороні служить боєць з оригінальним позивним «Слоїк»


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Теги: слоїк, тероборона, Волинь
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