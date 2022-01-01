У волинській теробороні служить боєць з оригінальним позивним «Слоїк»
Сьогодні, 16:55
Боєць 100 Окремої бригади тероборони Волині може претендувати на звання носія одного із найколоритніших псевдо серед волинських тероборонівців – «Слоїк».
Про це розповідають у пресслужбі бригади.
Пан Василь поринув у вир боротьби за Україну ще з часів Революції Гідності. Після початку збройної агресії РФ чоловік активно долучився до волонтерського руху.
Якось у 2015-му із побратимами довелося доправляти бійцям на Луганщину чергову партію допомоги. Серед провізії було й кілька трилітрових ємностей з березовим соком. Уже в зоні проведення АТО на одному із блокпостів у волинян поцікавилися – мовляв, з чим ті банки?
«А я не стримався, та й кажу: які ще «банки» – то слоїки! З березовим соком!», – розповідає пан Василь, – «Відтоді й «приклеївся» до мене позивний «Слоїк»…».
Вдома на Василя з перемогою чекають батьки, дружина, син і донька.
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Про це розповідають у пресслужбі бригади.
Пан Василь поринув у вир боротьби за Україну ще з часів Революції Гідності. Після початку збройної агресії РФ чоловік активно долучився до волонтерського руху.
Якось у 2015-му із побратимами довелося доправляти бійцям на Луганщину чергову партію допомоги. Серед провізії було й кілька трилітрових ємностей з березовим соком. Уже в зоні проведення АТО на одному із блокпостів у волинян поцікавилися – мовляв, з чим ті банки?
«А я не стримався, та й кажу: які ще «банки» – то слоїки! З березовим соком!», – розповідає пан Василь, – «Відтоді й «приклеївся» до мене позивний «Слоїк»…».
Вдома на Василя з перемогою чекають батьки, дружина, син і донька.
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