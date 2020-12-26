Розшукують 44-річного лучанина, який переховується від поліції
Сьогодні, 17:15
Співробітники Луцького районного управління ГУНП у Волинській області розшукують Вархолу Віктора Івановича, 23 жовтня 1977 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік засуджений за скоєння крадіжки до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, та переховується від органів пробації.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0957778626 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік засуджений за скоєння крадіжки до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, та переховується від органів пробації.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0957778626 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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