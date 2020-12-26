Розшукують 44-річного лучанина, який переховується від поліції

Розшукують 44-річного лучанина, який переховується від поліції
Співробітники Луцького районного управління ГУНП у Волинській області розшукують Вархолу Віктора Івановича, 23 жовтня 1977 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік засуджений за скоєння крадіжки до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, та переховується від органів пробації.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0957778626 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.

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Теги: Розшук, поліція, лучанин
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